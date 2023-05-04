Спеціалісти ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» замінюють ділянку трубопроводу опалення у мікрорайоні Намив.

Про це повідомляє пресслужба підприємства.

Загальна протяжність тепломережі, яку планують капітально відремонтувати спеціалісти складає близько 86 метрів, діаметр — 273 міліметри.

«Заміна морально застарілого трубопроводу опалення дозволить у зимовий час безперебійно постачати тепло до мешканців 15 багатоповерхівок», — додали в облтеплоенерго.