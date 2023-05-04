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Спеціалісти ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» замінюють ділянку трубопроводу опалення у мікрорайоні Намив.
Про це повідомляє пресслужба підприємства.
Загальна протяжність тепломережі, яку планують капітально відремонтувати спеціалісти складає близько 86 метрів, діаметр — 273 міліметри.
«Заміна морально застарілого трубопроводу опалення дозволить у зимовий час безперебійно постачати тепло до мешканців 15 багатоповерхівок», — додали в облтеплоенерго.
Нагадаємо, в мікрорайоні Миколаєва Соляні йдуть роботи з заміни понад 200 метрів тепломережі.
Спеціалісти ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» замінюють ділянку трубопроводу опалення у мікрорайоні Намив.
Про це повідомляє пресслужба підприємства.
Загальна протяжність тепломережі, яку планують капітально відремонтувати спеціалісти складає близько 86 метрів, діаметр — 273 міліметри.
«Заміна морально застарілого трубопроводу опалення дозволить у зимовий час безперебійно постачати тепло до мешканців 15 багатоповерхівок», — додали в облтеплоенерго.
Нагадаємо, в мікрорайоні Миколаєва Соляні йдуть роботи з заміни понад 200 метрів тепломережі.