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У четвер, 4 травня, частина Корабельного району Миколаєва до орієнтовно до 17 години залишилася без води.
Про це повідомили у комунальному підприємстві «Миколаївводоканал».
Припинено подачу води в будинки, що розташовані в Корабельному районі від вулиці Торгова до вулиці Адмірала Ушакова.
Причина — аварія на водопровідній мережі.
Нагадаємо, в мікрорайоні Миколаєва Соляні йдуть роботи з заміни понад 200 метрів тепломережі.
У четвер, 4 травня, частина Корабельного району Миколаєва до орієнтовно до 17 години залишилася без води.
Про це повідомили у комунальному підприємстві «Миколаївводоканал».
Припинено подачу води в будинки, що розташовані в Корабельному районі від вулиці Торгова до вулиці Адмірала Ушакова.
Причина — аварія на водопровідній мережі.
Нагадаємо, в мікрорайоні Миколаєва Соляні йдуть роботи з заміни понад 200 метрів тепломережі.