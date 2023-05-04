У четвер, 4 травня, частина Корабельного району Миколаєва до орієнтовно до 17 години залишилася без води.

Про це повідомили у комунальному підприємстві «Миколаївводоканал».

Припинено подачу води в будинки, що розташовані в Корабельному районі від вулиці Торгова до вулиці Адмірала Ушакова.

Причина — аварія на водопровідній мережі.