У ніч на четвер, 4 травня, ворог пошкодив обстрілами одну з теплоелектростанцій ДТЕК Енерго.

Про це повідомляє ДТЕК.

— У ніч з 3 на 4 травня, внаслідок обстрілів вкотре постраждала теплоелектростанція ДТЕК Енерго. На щастя, обійшлося без жертв, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок атаки було пошкоджено обладнання підприємства. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків.

У компанії нагадали, що з вересня минулого року енергетичні підприємства ДТЕК Енерго були атаковані вже 31 раз. Через це безпосередньо на обʼєктах три енергетики загинули, 28 були поранені.

Нагадаємо, що протягом 3 травня російська армія вбила в Херсонській області 23 людини, ще 46 – поранила. Серед потерпілих є двоє дітей.