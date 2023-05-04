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У ніч на четвер, 4 травня, ворог пошкодив обстрілами одну з теплоелектростанцій ДТЕК Енерго.
Про це повідомляє ДТЕК.
— У ніч з 3 на 4 травня, внаслідок обстрілів вкотре постраждала теплоелектростанція ДТЕК Енерго. На щастя, обійшлося без жертв, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що внаслідок атаки було пошкоджено обладнання підприємства. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків.
У компанії нагадали, що з вересня минулого року енергетичні підприємства ДТЕК Енерго були атаковані вже 31 раз. Через це безпосередньо на обʼєктах три енергетики загинули, 28 були поранені.
Нагадаємо, що протягом 3 травня російська армія вбила в Херсонській області 23 людини, ще 46 – поранила. Серед потерпілих є двоє дітей.
У ніч на четвер, 4 травня, ворог пошкодив обстрілами одну з теплоелектростанцій ДТЕК Енерго.
Про це повідомляє ДТЕК.
— У ніч з 3 на 4 травня, внаслідок обстрілів вкотре постраждала теплоелектростанція ДТЕК Енерго. На щастя, обійшлося без жертв, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що внаслідок атаки було пошкоджено обладнання підприємства. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків.
У компанії нагадали, що з вересня минулого року енергетичні підприємства ДТЕК Енерго були атаковані вже 31 раз. Через це безпосередньо на обʼєктах три енергетики загинули, 28 були поранені.
Нагадаємо, що протягом 3 травня російська армія вбила в Херсонській області 23 людини, ще 46 – поранила. Серед потерпілих є двоє дітей.