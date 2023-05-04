Національна заборона, яку Болгарія ввела на імпорт певних товарів з України, буде скасована після того, як заходи ЄС щодо стабілізації ринку, узгоджені наприкінці квітня, набудуть чинності.

Про це повідомила пресслужба кабінету міністрів Болгарії, передає Euractiv.

У зв'язку з тим, що Польща, Угорщина, Болгарія, Румунія та Словаччина заборонили українську продукцію, щоб захистити місцеві ринки від напливу української сільськогосподарської продукції, Європейська комісія запропонувала низку заходів зі стабілізації ринку на засіданні Ради ЄС з питань сільського господарства 25 квітня.

Уряд додав, що Болгарія скасує свою заборону з дати, коли заходи ЄС набудуть чинності.

Заходи ЄС включають другий фінансовий пакет для підтримки фермерів з найбільш постраждалих країн у розмірі 100 мільйонів євро та активацію надзвичайних захисних заходів відповідно до чинного Регламенту про автономні торговельні заходи для чотирьох продуктів (пшениці, ріпаку, соняшнику та кукурудзи), імпорт яких з України тимчасово заборонений.

Єврокомісія також здійснюватиме регулярний моніторинг інших товарів і, у разі виникнення збурень на ринку, запроваджуватиме захисні механізми. Вона також вживатиме заходів для покращення логістики та транзиту товарів з України.

19 квітня уряд Болгарії заборонив на два місяці імпорт понад 20 товарів з України, серед яких пшениця, пшеничне борошно, соняшник, соняшникова олія, кукурудза, мед та продукти бджільництва, сире та сухе молоко, волоські горіхи, фундук, яйця, куряче м'ясо, свинина, м'ясо овець та кіз, жито, ячмінь, вино, етиловий спирт.

Раніше повідомлялося, що Уряд Болгарії у середу, 19 квітня, запровадив тимчасову заборону на імпорт продуктів харчування з України.