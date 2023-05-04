На Миколаївщині у результаті багатоетапної спецоперації затримано інформатора РФ, який зббирав та передавав дані про місця дислокації та переміщення українських військ.

Як повідомляє СБУ, ним виявився мешканець Криму, який у 2014 році підтримав російських загарбників і залишився на території тимчасово окупованого півострова.

— Там він отримав паспорт громадянина РФ і добровільно став на військовий облік країни-агресора. Згодом на нього вийшов представник російської спецслужби з «пропозицією» щодо негласної співпраці. За вказівкою агресора перед початком повномасштабного вторгнення фігурант прибув до Миколаївської області, де проживають його родичі. На території південного регіону він мав збирати розвіддані про місця дислокації та переміщення українських військ, — повідомляють правоохоронці.

Також повідомляється, що для збирання інформації минулого року він мобілізувався до ЗСУ. Перебуваючи у лавах однієї з українських військових частин, зловмисник шпигував за переміщенням бойових літаків та позиціями системи протиповітряної оборони нашої держави. Також його цікавила інформація про склади з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами Сил оборони.

Співробітники СБУ затримали фігуранта під час виконання ним ворожого розвідувального завдання.

— За даними слідства, отримані відомості він дистанційно передавав окупантам через свою колишню дружину, яка проживає у Криму і перебуває у полі зору російської спецслужби. Для комунікації використовував анонімний месенджер, — йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань). Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Нагадаємо, що Служба безпеки України затримала інформатора російської спецслужби, який збирав розвіддані про оборону Південноукраїнської атомну електростанцію.

Раніше повідомлялося, що СБУ затримала зрадника, який «зливав» ворогу дані про оборону Миколаївщини.