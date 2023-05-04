56,9% опитаним російським військовополоненим абсолютно не подобається зміст наказів, які їм віддавались, ще 24,8% сказали, що їм не подобається зміст наказів.

Про це свідчать результати опитування полонених, проведеного Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими в межах проєкту «Хочу жить».

Згідно з результатами, які презентував представник Координаційного штабу Андрій Юсов, лише 2% опитаних сказали, що їм дуже подобається зміст наказів, ще 1,3% відповіли, що зміст наказів їм подобається.

15% опитаних висловили нейтральне ставлення до наказів, які вони отримували.

За словами Юсова, опитування проходило методом анкетування з 10 по 20 квітня 2023 року. У дослідженні було задіяно 400 респондентів з їх добровільної згоди.

Нагадаємо, що Україна з початку повномасштабної війни з Росією повернула з ворожого полону понад 2 тисячі захисників.