У національному природному парку «Білобережжя Святослава» зробили карту території заповідної зони, на який видно, наскільки вона була вражена пожежами через обстріли.

Про це повідомили в управлінні екології та природних ресурсів Миколаївської ОВА.

«Наслідки війни. Кінбурнський півострів зазнає впливів військових дій майже з початку широкомасшабного військового вторгнення. Пожежі 2022 року, спричинені вибухами боєприпасів, обстрілами, стали найбільшими за останні десятиліття», — відзначили там.

На підставі дешифрування космічних знімків фахівці збирають первинну інформацію для визначення шкоди та збитків, завданих природним екосистемам. На опублікований карті показано враження пожежами території національного природного парку «Білобережжя Святослава» за період з 24 лютого 2022 року по 23 березня 2023-го.

Раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованій Кінбурнській косі, де знаходяться Національний природний парк «Білобережжя Святослава» та регіональний ландшафтний парк «Кінбурнська коса», випалено 7-8 тисяч гектарів землі.

Нагадаємо, що російські окупанти продовжують обстрілювати та мінувати заповідну територію Кінбурнського півострову. Майже щоденно на мінах там підриваються дикі тварини, є випадки й людських жертв. Про це йдеться у статті «НикВести» «На межі знищення: Як заповідна Кінбурнська коса потерпає від дій окупантів».