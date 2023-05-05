Microsoft запускає нову версію пошукової системи Bing на основі штучного інтелекту. Тепер Bing доступний для всіх користувачів, у яких є браузер Microsoft Edge.

Про це пише CNN.

Компанія відкрила свій пошуковик для всіх охочих після трьох місяців з моменту презентації попередньої версії, яка викликала критику через неточність і тон відповідей.

— Ми стаємо кращими у швидкості, ми стаємо кращими в точності… але ми нескінченно прагнемо зробити все краще, — каже віцепрезидент Microsoft Юсуф Мехді.

Тепер користувачі можуть ставити запитання пошуковику за допомогою зображень, бачити історію чату, експортувати відповіді в Microsoft Word, персоналізувати тон і стиль відповідей чат-бота, вибираючи від довгих і креативних — до більш коротких та чітких.

Зараз Bing отримує понад 100 мільйонів активних користувачів щодня, що свідчить про швидке зростання його популярності.

Нагадаємо, Microsoft готується запустити новий магазин ігор на iPhone та Android-смартфонах наступного року.