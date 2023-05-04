З 9 травня «Укрпошта» вводить в обіг нові марки «Слава Силам оборони і безпеки України!» та «Гвардія наступу. Час повертати своє».

Автор поштового випуску заслужений художник України Олександр Охапкін, повідомляє пресслужба компанії.

На поштових марках зображені бійці Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Національної поліції України. Невдовзі поштові випуски із зображеннями українських військових будуть доповнюватися новими серіями марок, присвячені Генеральному управлінню розвідки та Службі безпеки України.

Тираж блоку – 235 тисяч примірників. Номінал кожної марки – F (23 гривні), вартість блоку – 69 гривень. До марки буде випущено конверт «Перший день», немаркований художній конверт та три художні картки.

Донати, зібрані з 4 по 9 травня під час оформлення замовлення в поштовому маркеті «Укрпошти», будуть направлені на допомогу та підтримку спецпідрозділів «Гвардії наступу».

9 травня на столичному головпоштамті відбудеться погашення штемпелем «Перший день. Гвардія наступу. Час повертати своє», спецпогашення також відбудуться у всіх регіонах України.

Вже з 4 травня в поштовому маркеті відкривається передзамовлення на поштовий набір «Слава Силам оборони і безпеки України! Гвардія наступу», який включає поштовий блок, художній конверт та листівки. По передзамовленню можна купити не більше 10 наборів на одне замовлення. Для придбання набору перейдіть за посиланням.

Зазначається, що власники філателістичних абонементів сьогодні отримають посилання на оплату цього випуску на свої електронні скриньки.

Придбати новий поштовий випуск можна, починаючи з 9 травня у відділеннях Укрпошти по всій країні, офіційному філателістичному онлайн-магазині Укрпошти та на маркетплейсах eBay і Amazon.

Нагадаємо, «Укрпошта» планує запустити в обіг нову марку до Міжнародного дня захисту дітей. З 350 дитячих ескізів відібрано 7.