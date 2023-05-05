Росія за минулу добу втратила близько 620 своїх військових, 3 танки, 16 артилерійських систем. Від початку повномасштабного вторгнення Москва втратила 193 тисячі 210 осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Генштаб також навів свої дані про втрати РФ військової техніки:

танки ‒ 3710(+3 – за останню добу)

бойові броньовані машини ‒ 7224(+8)

артилерійські системи – 2978 (+16)

РСЗВ – 550 (+3)

засоби ППО ‒ 304

літаки – 308

гелікоптери – 294

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2540(+17)

крилаті ракети ‒ 947

кораблі /катери ‒ 18

автомобільна техніка й автоцистерни – 5916 (+30)

спеціальна техніка ‒ 373(+3).

Нагадаємо, що у Херсонській області оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок російських обстрілів.