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Росія за минулу добу втратила близько 620 своїх військових, 3 танки, 16 артилерійських систем. Від початку повномасштабного вторгнення Москва втратила 193 тисячі 210 осіб.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Генштаб також навів свої дані про втрати РФ військової техніки:
Нагадаємо, що у Херсонській області оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок російських обстрілів.
Росія за минулу добу втратила близько 620 своїх військових, 3 танки, 16 артилерійських систем. Від початку повномасштабного вторгнення Москва втратила 193 тисячі 210 осіб.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Генштаб також навів свої дані про втрати РФ військової техніки:
Нагадаємо, що у Херсонській області оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок російських обстрілів.