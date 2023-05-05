У селі Курилівка Куп'янського району Харківської області правоохоронці ексгумували тіла двох людей — чоловік та жінка стали жертвами збройної агресії РФ.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, у середині вересня 2022 року під час ворожого обстрілу в селі загинули 44-річний чоловік і жінка 43 років. Вони перебували біля під’їзду будинку, в якому мешкали, коли російські військові відкрили вогонь по селу. Подружжя загинуло на місці.

4 травня правоохоронці ексгумували тіла загиблих. Наразі тіла направили для проведення судово-медичних експертиз.

Слідчі розпочали досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством — ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу.

Нагадаємо, на деокупованій Миколаївській області ексгумували тіла трьох місцевих мешканців.