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У селі Курилівка Куп'янського району Харківської області правоохоронці ексгумували тіла двох людей — чоловік та жінка стали жертвами збройної агресії РФ.
Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.
За даними слідства, у середині вересня 2022 року під час ворожого обстрілу в селі загинули 44-річний чоловік і жінка 43 років. Вони перебували біля під’їзду будинку, в якому мешкали, коли російські військові відкрили вогонь по селу. Подружжя загинуло на місці.
4 травня правоохоронці ексгумували тіла загиблих. Наразі тіла направили для проведення судово-медичних експертиз.
Слідчі розпочали досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством — ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу.
Нагадаємо, на деокупованій Миколаївській області ексгумували тіла трьох місцевих мешканців.
У селі Курилівка Куп'янського району Харківської області правоохоронці ексгумували тіла двох людей — чоловік та жінка стали жертвами збройної агресії РФ.
Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.
За даними слідства, у середині вересня 2022 року під час ворожого обстрілу в селі загинули 44-річний чоловік і жінка 43 років. Вони перебували біля під’їзду будинку, в якому мешкали, коли російські військові відкрили вогонь по селу. Подружжя загинуло на місці.
4 травня правоохоронці ексгумували тіла загиблих. Наразі тіла направили для проведення судово-медичних експертиз.
Слідчі розпочали досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством — ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу.
Нагадаємо, на деокупованій Миколаївській області ексгумували тіла трьох місцевих мешканців.