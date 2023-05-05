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За рік ініціативи «United 24» ця фандрейзингова платформа зібрала 325 мільйонів доларів, а в рамках проєкту «Армія дронів» в Україні вже підготовлено 10 тисяч операторів безпілотників.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі телемарафону
— За рік вдалося зібрати 325 мільйонів доларів. Цікаво, що люди підримують зі 110 країн світу, — зазначив він..
Федоров зазначив, що тільки нещодавно закінчили черговий збір і будуть нові збори на БПЛА.
Проєкт «Армія дронів» стосується і запуску ударних рот безпілотників – із ціллю запустити 60 таких рот, і трансформації доктрини застосування БПЛА.
— Нещодавно ми закінчили першу частину проєкту навчання пілотів БПЛА, 10 тисяч пілотів навчили за цей час. Тобто «Армія дронів» – це про комплексний розвиток сфери БПЛА як з точки зору виробництва, так і з точки зору їх застосування, — додав він.
Раніше повідомлялося, що за проєктом «Армія дронів» профільні державні органи вже законтрактували понад 3,8 тисячі безпілотників на суму в понад 4,1 мільярда гривень.
За рік ініціативи «United 24» ця фандрейзингова платформа зібрала 325 мільйонів доларів, а в рамках проєкту «Армія дронів» в Україні вже підготовлено 10 тисяч операторів безпілотників.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі телемарафону
— За рік вдалося зібрати 325 мільйонів доларів. Цікаво, що люди підримують зі 110 країн світу, — зазначив він..
Федоров зазначив, що тільки нещодавно закінчили черговий збір і будуть нові збори на БПЛА.
Проєкт «Армія дронів» стосується і запуску ударних рот безпілотників – із ціллю запустити 60 таких рот, і трансформації доктрини застосування БПЛА.
— Нещодавно ми закінчили першу частину проєкту навчання пілотів БПЛА, 10 тисяч пілотів навчили за цей час. Тобто «Армія дронів» – це про комплексний розвиток сфери БПЛА як з точки зору виробництва, так і з точки зору їх застосування, — додав він.
Раніше повідомлялося, що за проєктом «Армія дронів» профільні державні органи вже законтрактували понад 3,8 тисячі безпілотників на суму в понад 4,1 мільярда гривень.