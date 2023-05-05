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Міська дитяча лікарня №2 отримала лікарські препарати та медичне устаткування від міжнародних партнерів.
Про це повідомили в Агенції розвитку Миколаєва.
Це цифрова мобільна рентгенографічна система FDR nano (DR-XD 10000), дефібрилятори, кисневі концентратори, ларингоскопи, помпи для безпечного зондового годування, шприцеві інфузійні насоси, операційні столи, відсмоктувачі та мікроскоп для лабораторії з двома планахромативними об’єктивами, а також велика партія медикаментів та потужна мобільна електростанція.
Загалом передали лікарні обладнання і ліки на загальну суму 5 млн 600 тис грн.
Медичне обладнання і ліки придбані на кошти Міжнародного фонду Terre des Hommes Italia за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Італії.
Нагадаємо, що взимку Миколаївським міським лікарням № 1, 3, 4 передали потужні дизельні генератори.
Міська дитяча лікарня №2 отримала лікарські препарати та медичне устаткування від міжнародних партнерів.
Про це повідомили в Агенції розвитку Миколаєва.
Це цифрова мобільна рентгенографічна система FDR nano (DR-XD 10000), дефібрилятори, кисневі концентратори, ларингоскопи, помпи для безпечного зондового годування, шприцеві інфузійні насоси, операційні столи, відсмоктувачі та мікроскоп для лабораторії з двома планахромативними об’єктивами, а також велика партія медикаментів та потужна мобільна електростанція.
Загалом передали лікарні обладнання і ліки на загальну суму 5 млн 600 тис грн.
Медичне обладнання і ліки придбані на кошти Міжнародного фонду Terre des Hommes Italia за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Італії.
Нагадаємо, що взимку Миколаївським міським лікарням № 1, 3, 4 передали потужні дизельні генератори.