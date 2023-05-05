У Миколаєві готують до відкриття дитячі садочки, які не приймали дітей понад рік. Планують відновити дошкільне виховання у середині травня, але лише там, де є укриття.

Про це йдеться у сюжеті телеканату «5 канал».

Порожній дитячий майданчик, залишені іграшки та незвична тиша. Такий нині вигляд має один із миколаївських садочків. До початку війни його відвідувало три сотні маленьких вихованців, і вже понад рік приміщення без дитячого сміху.

Вихователька Наталія Олександрівна показує нам свою групу. У жінки понад 40 років педагогічного стажу. Зізнається, за дітками сумує. Колектив садочка до повноцінної роботи – також готовий.

— Садочок не закривався, колектив весь збережений, 97% колективу вже в місті. 90 дітей вже готові до відвідування та чекають відкриття закладу. Ми вже почали приводити лад у приміщенні, миємо з учора всі вікна, наводимо лад на ділянках. Втім, завадив дощ, — розповідає директорка дитсадочка Тетяна Олександрівна.

Нині у цьому садочку, згідно з останніми вимогами, облаштовують укриття. Воно розташоване в основному корпусі – вхід із середини приміщення.

— Безпека стоїть на першому місці. 29 березня у нас розпочали ремонтні роботи в укритті дошкільного закладу. На сьогодні воно закінчено на 99%. І воно розраховане на 200 осіб, — зазначає жінка.

В укритті забетонували підлогу, поклали плитку, вирівняли стіни, пофарбували стелю, зробили освітлення – звичайне й аварійне. Вентиляцію завершать днями, а нову сантехніку – вже встановили.

З 74 закладів дошкільної освіти міста лише третина має технічні умови для облаштування найпростіших укриттів. Тому садочки прийматимуть не лише дітей зі своїх мікрорайонів, а й із сусідніх.

— Крім наших дітей, у нашому закладі будуть діти з сусідніх трьох садочків, і коли буде розпорядження міського голови про відкриття, діти у нас будуть тільки 4-6 років, і я дуже сподіваюся, і колектив сподівається, що у майбутніх першокласників буде свято і ми його зробимо, – обіцяє директорка дитячого садочка.

Дитсадки у Миколаєві планують відкривати поступово, з урахуванням безпеки. Орієнтовно – із середини травня.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві планують відкрити для відвідування близько 27 дитячих садочків, але тільки після ремонту у підвальних приміщеннях, які слугуватимуть захисними спорудами.

Нагадаємо, що управління освіти Миколаївської міської ради оголосило тендер на послуги з організації харчування в навчальних закладах міста у 2023 році за 100 мільйонів 759 тисяч 615 гривень.

Раніше у Миколаєві встановили нову вартість харчування дітей у навчальних закладах міста.