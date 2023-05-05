Ворог з усіх сил намагається взяти Бахмут під контроль до 9 травня. Для цього Росія стягує найманців «Вагнера» з інших напрямків та замінює ними штурмові загони десантників.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Вона зазначила, що захисники не дають ворогу прорвати оборону.

— Крім того, вогнем української артилерії були знищені місця зберігання боєприпасів вагнерівців, — зазначила вона.

Нагадаэмо, що засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що його приватна армія може незабаром припинити своє існування та «піти в історію».