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Ворог з усіх сил намагається взяти Бахмут під контроль до 9 травня. Для цього Росія стягує найманців «Вагнера» з інших напрямків та замінює ними штурмові загони десантників.
Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Вона зазначила, що захисники не дають ворогу прорвати оборону.
— Крім того, вогнем української артилерії були знищені місця зберігання боєприпасів вагнерівців, — зазначила вона.
Нагадаэмо, що засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що його приватна армія може незабаром припинити своє існування та «піти в історію».
Ворог з усіх сил намагається взяти Бахмут під контроль до 9 травня. Для цього Росія стягує найманців «Вагнера» з інших напрямків та замінює ними штурмові загони десантників.
Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Вона зазначила, що захисники не дають ворогу прорвати оборону.
— Крім того, вогнем української артилерії були знищені місця зберігання боєприпасів вагнерівців, — зазначила вона.
Нагадаэмо, що засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що його приватна армія може незабаром припинити своє існування та «піти в історію».