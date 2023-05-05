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Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім звернувся до мешканців Миколаївщини з проханням не знімати і не публікувати переміщення техніки та особового складу Збройних сил.
Про це він сказав у відеозверненні, передаючи прохання військових.
— За проханням військових звертаюся до Миколаївщині. Будь ласка, в наступний проміжок часу не фотографуйте, не публікуйте, ніяк не фіксуйте переміщення військової техніки, напрямків. Нічого. Це дуже-дуже допоможе нашій перемозі! Дякую, — сказав він.
Раніше в Міноборони заявили, що очікування щодо контрнаступу України «перегріті», але ніхто не має знати, коли він почнеться.
Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім звернувся до мешканців Миколаївщини з проханням не знімати і не публікувати переміщення техніки та особового складу Збройних сил.
Про це він сказав у відеозверненні, передаючи прохання військових.
— За проханням військових звертаюся до Миколаївщині. Будь ласка, в наступний проміжок часу не фотографуйте, не публікуйте, ніяк не фіксуйте переміщення військової техніки, напрямків. Нічого. Це дуже-дуже допоможе нашій перемозі! Дякую, — сказав він.
Раніше в Міноборони заявили, що очікування щодо контрнаступу України «перегріті», але ніхто не має знати, коли він почнеться.