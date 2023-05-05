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Німецька оборонна компанія Rheinmetall хоче поставити Україні значну кількість артилерійських боєприпасів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Rheinmetall Арміна Паппергера.
— Ми можемо виробляти до 600 тисяч снарядів на рік, — йдеться у заяві.
Про це Армін Паппергер сказав після візиту комісара ЄС із промисловості Тьєррі Бретона. Єврокомісар вирушив на завод Rheinmetall в Унтерлюсі, щоб обговорити подальшу підтримку України.
ЄС зобов’язався постачати Україні мільйон артилерійських снарядів на рік, щоб допомогти країні захиститися від російських атак.
— Ця мета має бути досягнута швидко. Через інтенсивні бої Україна ризикує залишитися без боєприпасів, — сказав Тьєррі Бретон.
Нагадаємо, у середу, 3 травня, Європейська комісія прийняла рішення про виділення 500 мільйонів євро на підтримку виробництва боєприпасів, пов’язаних із терміновою доставкою боєприпасів і ракет в Україну та допомоги державам-членам поповнити свої запаси.
Німецька оборонна компанія Rheinmetall хоче поставити Україні значну кількість артилерійських боєприпасів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Rheinmetall Арміна Паппергера.
— Ми можемо виробляти до 600 тисяч снарядів на рік, — йдеться у заяві.
Про це Армін Паппергер сказав після візиту комісара ЄС із промисловості Тьєррі Бретона. Єврокомісар вирушив на завод Rheinmetall в Унтерлюсі, щоб обговорити подальшу підтримку України.
ЄС зобов’язався постачати Україні мільйон артилерійських снарядів на рік, щоб допомогти країні захиститися від російських атак.
— Ця мета має бути досягнута швидко. Через інтенсивні бої Україна ризикує залишитися без боєприпасів, — сказав Тьєррі Бретон.
Нагадаємо, у середу, 3 травня, Європейська комісія прийняла рішення про виділення 500 мільйонів євро на підтримку виробництва боєприпасів, пов’язаних із терміновою доставкою боєприпасів і ракет в Україну та допомоги державам-членам поповнити свої запаси.