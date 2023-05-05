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В 18 населених пунктах на тимчасово окупованій частині території Запорізької області оголошено часткову евакуацію.
Про це заявив гауляйтер Євген Балицький, пише російський «Интерфакс».
Зазначається, що цивільних нібито вивезуть углиб регіону.
— Ухвалено рішення прибрати насамперед дітей із батьками, літніх людей, інвалідів, пацієнтів лікувальних установ від вогневого впливу супротивника і перемістити з прифронтових територій углиб області, — сказав Євген Балицький.
Гауляйтер додав, що евакуація торкнеться населених пунктів: Тимошівка; Смирнове; Тарасівка; Орлянське; Молочанськ; Куйбишеве; Пришиб; Токмак; Мала Білозерка; Василівка; Велика Білозерка; Дніпрорудне; Михайлівка; Кам’янка-Дніпровська; Енергодар; Пологи; Кінські Роздори; Розівка.
Нагадаємо, Херсонська обласна військова адміністрація готує евакуацію українців з регіону на випадок масованих обстрілів з боку російських військ.
В 18 населених пунктах на тимчасово окупованій частині території Запорізької області оголошено часткову евакуацію.
Про це заявив гауляйтер Євген Балицький, пише російський «Интерфакс».
Зазначається, що цивільних нібито вивезуть углиб регіону.
— Ухвалено рішення прибрати насамперед дітей із батьками, літніх людей, інвалідів, пацієнтів лікувальних установ від вогневого впливу супротивника і перемістити з прифронтових територій углиб області, — сказав Євген Балицький.
Гауляйтер додав, що евакуація торкнеться населених пунктів: Тимошівка; Смирнове; Тарасівка; Орлянське; Молочанськ; Куйбишеве; Пришиб; Токмак; Мала Білозерка; Василівка; Велика Білозерка; Дніпрорудне; Михайлівка; Кам’янка-Дніпровська; Енергодар; Пологи; Кінські Роздори; Розівка.
Нагадаємо, Херсонська обласна військова адміністрація готує евакуацію українців з регіону на випадок масованих обстрілів з боку російських військ.