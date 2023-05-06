Російські військові за минулу добу завдали артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади в Миколаївській області.

Про це начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив у Телеграмі.

— Вчора, 5 травня, о 16:23 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає, — йдеться в повідомленні.

У Миколаєві, Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Раніше повідомлялося, що ворог з усіх сил намагається взяти Бахмут під контроль до 9 травня. Для цього Росія стягує найманців «Вагнера» з інших напрямків та замінює ними штурмові загони десантників.