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Російські військові за минулу добу завдали артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади в Миколаївській області.
Про це начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив у Телеграмі.
— Вчора, 5 травня, о 16:23 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає, — йдеться в повідомленні.
У Миколаєві, Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Раніше повідомлялося, що ворог з усіх сил намагається взяти Бахмут під контроль до 9 травня. Для цього Росія стягує найманців «Вагнера» з інших напрямків та замінює ними штурмові загони десантників.
Російські військові за минулу добу завдали артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади в Миколаївській області.
Про це начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив у Телеграмі.
— Вчора, 5 травня, о 16:23 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає, — йдеться в повідомленні.
У Миколаєві, Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Раніше повідомлялося, що ворог з усіх сил намагається взяти Бахмут під контроль до 9 травня. Для цього Росія стягує найманців «Вагнера» з інших напрямків та замінює ними штурмові загони десантників.