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Мешканця Баштанського району за побиття двох чоловіків, один з яких помер, засуджено до восьми років ув’язнення.
Про це повідомили у прокуратурі Миколаївщини.
Зазначається, що у жовтні 2021 року в смт. Казанка обвинувачений разом з двома знайомими вживали алкогольні напої.
Під час розпиття алкоголю між ними виникла сварка, а після переросла в бійку. Обвинувачений наніс численні удари кулаками та ногами в область голови та тулуба господаря будинку від яких він згодом помер. Також, зловмисник наніс не менше 5 ударів кулаком в обличчя 47-річному чоловіку, спричинивши йому легкі тілесні ушкодження.
Казанківським районним судом визнано винним 42-річного чоловіка у нанесенні смертельних тілесних ушкоджень та легких тілесних ушкоджень двом знайомим (ч. 2 ст. 121, ч. 1 ст. 125 КК України Вироком суду його засуджено до 8 років 6 місяців позбавлення волі.
До набрання вироком законної сили обвинувачений перебуватиме під вартою.
Нагадаємо, що за вбивство та зберігання наркотичних засобів мешканця Первомайського району Миколаївщини засуджено до 11 років позбавлення волі.
Мешканця Баштанського району за побиття двох чоловіків, один з яких помер, засуджено до восьми років ув’язнення.
Про це повідомили у прокуратурі Миколаївщини.
Зазначається, що у жовтні 2021 року в смт. Казанка обвинувачений разом з двома знайомими вживали алкогольні напої.
Під час розпиття алкоголю між ними виникла сварка, а після переросла в бійку. Обвинувачений наніс численні удари кулаками та ногами в область голови та тулуба господаря будинку від яких він згодом помер. Також, зловмисник наніс не менше 5 ударів кулаком в обличчя 47-річному чоловіку, спричинивши йому легкі тілесні ушкодження.
Казанківським районним судом визнано винним 42-річного чоловіка у нанесенні смертельних тілесних ушкоджень та легких тілесних ушкоджень двом знайомим (ч. 2 ст. 121, ч. 1 ст. 125 КК України Вироком суду його засуджено до 8 років 6 місяців позбавлення волі.
До набрання вироком законної сили обвинувачений перебуватиме під вартою.
Нагадаємо, що за вбивство та зберігання наркотичних засобів мешканця Первомайського району Миколаївщини засуджено до 11 років позбавлення волі.