Мешканця Баштанського району за побиття двох чоловіків, один з яких помер, засуджено до восьми років ув’язнення.

Про це повідомили у прокуратурі Миколаївщини.

Зазначається, що у жовтні 2021 року в смт. Казанка обвинувачений разом з двома знайомими вживали алкогольні напої.

Під час розпиття алкоголю між ними виникла сварка, а після переросла в бійку. Обвинувачений наніс численні удари кулаками та ногами в область голови та тулуба господаря будинку від яких він згодом помер. Також, зловмисник наніс не менше 5 ударів кулаком в обличчя 47-річному чоловіку, спричинивши йому легкі тілесні ушкодження.

Казанківським районним судом визнано винним 42-річного чоловіка у нанесенні смертельних тілесних ушкоджень та легких тілесних ушкоджень двом знайомим (ч. 2 ст. 121, ч. 1 ст. 125 КК України Вироком суду його засуджено до 8 років 6 місяців позбавлення волі.

До набрання вироком законної сили обвинувачений перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, що за вбивство та зберігання наркотичних засобів мешканця Первомайського району Миколаївщини засуджено до 11 років позбавлення волі.