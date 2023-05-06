Шість російських регіонів, тимчасово окупований Крим і 21 місто скасували паради до Дня Перемоги 9 травня з міркувань безпеки.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на британську розвідку.

— День Перемоги вшановує перемогу Радянського Союзу над нацистською Німеччиною. Його святкування в Москві, швидше за все, відбудеться, але в менших масштабах. Прийом президента Росії Путіна після параду не відбудеться (востаннє відбувся у 2019 році), — передає розвідка.

Зазначається, що одразу після скасування російських Міжнародних армійських ігор також відмінили традиційний марш «Безсмертного полку», під час якого росіяни несуть фотографії померлих ветеранів Другої світової війни.

— Вибір часу для удару БПЛА по кремлю за кілька днів до Дня Перемоги свідчить про зростаючу вразливість Росії до таких атак і майже напевно підвищив відчуття загрози з боку російського керівництва у зв'язку з заходами, присвяченими Дню Перемоги, — зазначили в зведенні.

Крім того, на розрахунки російського керівництва, ймовірно, вплинув і потенціал протестів та невдоволення війною в Україні.

Нагадаємо, що з 9 травня «Укрпошта» вводить в обіг нові марки «Слава Силам оборони і безпеки України!» та «Гвардія наступу. Час повертати своє».