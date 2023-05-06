Передовий авіаційний навідник і депутат Миколаївської міської ради Сергій Танасов розповів, як українські захисники в Чорнобаївці гатили росіян цілими колонами.

Про це він розповів в сюжеті телеканалу «Прямий».

Сергій Танасов зазначив, що Чорнобаївка для нього визначне місце, адже там він три рази проходив підготовку перед бойовими завданнями та приймав участь у знищенні окупантів після початку повномасштабного вторгнення.

Також він зазначає, що в Чорнобаївці не могли порахувати кількість знищений росіян, адже наші військові їх гатили здалеку і цілими колонами. Сергій Танасов згадав один із таких випадків.

— Наносили ми авіаційний удар, він був для так такий показовий та результативний. Дуже велика кількість ворожої піхоти пішла штурмувати село і хлопців (українських військових, - ред.) відтіснили на останню вулицю. Кацапи зайшли і скупчились на першій вулиці. Там було чотири вулиці в селі, а наші на четвертій. І вони (російські військові, - ред.) в момент прильоту ракети були всі разом. Їх було біля 200. Ну 180 трупів ми нарахували, — згадує він.

Крім того від відзначив професійність українських льотчиків.

— Ті, хто літають Чорнобаївські хлопці – просто аси. Вони так тут працювали! Ви навіть собі не уявляєте. Я не знаю, хто ще в світі може працювати так, як вони, — додає Сергій Танасов.

Нагадаємо, що Служба безпеки затримала ще одну пособницю РФ під час комплексних заходів на Вінниччині. Зловмисницею є 30-літня донька колишнього гауляйтера Чорнобаївки Юрія Турульова, якому СБУ раніше вже повідомила про підозру.