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У Миколаєві в неділю, 7 травня, після 09:30 тимчасово припиниться рух тролейбусів у мікрорайоні Північний.
Як повідомили в КП «Миколаївелектротранс», зміни повʼязані з ремонтними роботами на Інгульському мосту, які виконує Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області.
Попередньо планується, що такі зміни будуть лише на 7 травня.
Раніше повідомлялося, що в Миколаєві наразі працюють 67 водіїв тролейбусів. При цьому повна потреба міста складає 200 людей.
У Миколаєві в неділю, 7 травня, після 09:30 тимчасово припиниться рух тролейбусів у мікрорайоні Північний.
Як повідомили в КП «Миколаївелектротранс», зміни повʼязані з ремонтними роботами на Інгульському мосту, які виконує Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області.
Попередньо планується, що такі зміни будуть лише на 7 травня.
Раніше повідомлялося, що в Миколаєві наразі працюють 67 водіїв тролейбусів. При цьому повна потреба міста складає 200 людей.