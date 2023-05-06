У Миколаєві в неділю, 7 травня, після 09:30 тимчасово припиниться рух тролейбусів у мікрорайоні Північний.

Як повідомили в КП «Миколаївелектротранс», зміни повʼязані з ремонтними роботами на Інгульському мосту, які виконує Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області.

Попередньо планується, що такі зміни будуть лише на 7 травня.

Раніше повідомлялося, що в Миколаєві наразі працюють 67 водіїв тролейбусів. При цьому повна потреба міста складає 200 людей.