У суботу, 06 травня, у день Георгія Побідоносця у смт Первомайське було закладено меморіал на честь воїнів-артилеристів З8-го дивізіону 63-ї ОМБр, які полягли, визволяючи від окупантів територію Первомайської громади.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник селищної військової адміністрації Максим Коровай.

Ініціатива встановлення меморіалу належить командуванню 63-ї ОМБр. За рахунок військових було виготовлено пам’ятник.

На урочисто-меморіальний захід зібралися жителі громади, щоб вшанувати пам’ять загиблих бійців.

— Ми маємо пам’ятати, якою ціною дався нам відносний спокій! Ми пам’ятаємо як рік тому в ці дні ворожі снаряди, ракети сплюндровували наші села, вбивали мирних жителів, військовослужбовців, кров’ю яких залито землю Первомайщини!!! За цю ціну багато наших хлопців і дівчат заплатили своїм життям в ім’я прийдешніх поколінь! Пам’ятаємо про це завжди, адже поки живе пам’ять, доти житимуть захисники в наших душах і серцях!, — зазначив Максим Коровай.

На граніті меморіалу викарбовано імена полеглих артилеристів:

старший сержант Іван Матляк;

старший солдат Василь Нурко;

солдат Сергій Гриняківський;

солдат Олександр Ременяк;

солдат Володимир Житовецький.

Найстаршому було 54, наймолодшому - 33.

Раніше повідомлялося, що у Первомайську планують за 480 тисяч гривень облаштувати траурні майданчики на трьох кладовищах.