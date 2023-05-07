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Сейм Латвії обговорити поправки до закону про підтримку цивільних жителів України, які передбачають продовження початкової допомоги, а також компенсацій за розселення жителів України в Латвії до кінця року.
Про це повідомляє Delfi.
Поправки подала комісія латвійського Сейму з оборони, внутрішніх справ і запобігання корупції. В анотації до законопроєкту йдеться, що наразі державна підтримка діє до 30 червня 2023 року.
Беручи до уваги бойові дії, що тривають в Україні, а також надану громадськими організаціями інформацію щодо необхідності продовження підтримки, законопроєкт передбачає продовження вже чинних заходів підтримки, пов'язаних із забезпеченням проживання та харчування жителів України в Латвії, до 31 грудня.
Закон про підтримку цивільних жителів України передбачає, що українські біженці по прибутті в Латвію отримують безоплатне житло на строк до 120 днів, а латвійські фізичні та юридичні особи можуть отримувати компенсацію за розміщення українців.
Раніше повідомлялося, що Латвія без особливих проблем справляється із нинішнім потоком біженців з України, проте прийняти більше українців буде складно.
Сейм Латвії обговорити поправки до закону про підтримку цивільних жителів України, які передбачають продовження початкової допомоги, а також компенсацій за розселення жителів України в Латвії до кінця року.
Про це повідомляє Delfi.
Поправки подала комісія латвійського Сейму з оборони, внутрішніх справ і запобігання корупції. В анотації до законопроєкту йдеться, що наразі державна підтримка діє до 30 червня 2023 року.
Беручи до уваги бойові дії, що тривають в Україні, а також надану громадськими організаціями інформацію щодо необхідності продовження підтримки, законопроєкт передбачає продовження вже чинних заходів підтримки, пов'язаних із забезпеченням проживання та харчування жителів України в Латвії, до 31 грудня.
Закон про підтримку цивільних жителів України передбачає, що українські біженці по прибутті в Латвію отримують безоплатне житло на строк до 120 днів, а латвійські фізичні та юридичні особи можуть отримувати компенсацію за розміщення українців.
Раніше повідомлялося, що Латвія без особливих проблем справляється із нинішнім потоком біженців з України, проте прийняти більше українців буде складно.