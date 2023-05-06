У Миколаєві шостого травня розпочалася толока, яка триватиме тиждень. На прибирання міста вийшли працівники більше ніж 20 комунальних підприємств, установ та управлінь.

Про це розповів начальник Департаменту ЖКГ Миколаївської міської ради Дмитро Бездольний, передає «Суспільне»

— Це десь понад 300 працівників. Така толока організована вперше за час повномасштабної війни. Завдання — максимально привести до ладу сквери і парки Миколаєва. Відповідно ми зможемо з актів робіт підрядників прибрати ці завдання і зекономлені гроші передати на потреби ЗСУ, — сказав Дмитро Бездольний.

Кожне підприємство задіяне на окремій закріпленій за ним території. Працівники ЖКП «Бриз» працювали на двох локаціях.

— На «Каскадному» прибирали. Там мішки вже стоять. Потім перейшли в сквер на Бузькому бульварі. Нас сьогодні задіяні 33 людини. Косимо, підмітаємо, намагаємося навести лад в нашому районі, нашому місті, щоб було приємно всім відпочивати, — розповіла начальниця ЖЕК-1 Любов Мороз.

На іншій локації в сквері «Миколаївський» покосом трави займалися працівники КП «Миколаївелектротранс». Ініціював захід Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міськради.

Раніше повідомлялося, що в Миколаєві стартував проект очистки міста. Міську раду мили технікою Karcher, яку Миколаїв планує закупити у майбутньому.

Нагадаємо, що адміністрації Центрального та Заводського районів Миколаєва планують витратити 22 мільйони гривень на прибирання доріг протягом 2023 року.