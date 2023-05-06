Ще 15 міст України стали учасниками проєкту «Міста і громади, вільні від домашнього насильства». Серед них і Вознесенськ.

Про це повідомляє Фонд Народонаселення ООН в Україні — UNFPA Ukraine

Зазначається, що було проведено конкурсний відбір нових міст та територіальних громад з усіх областей України для участі у проєкті на 2023-2025 роки.

Серед усіх претендентів на участь у проєкті перемогли 15 міст:

Чернівці

Житомир

Ніжин

Кривий Ріг

Луцьк

Суми

Ірпінь

Мукачево

Чернігів

Павлоград

Ізмаїл

Івано-Франківськ

Коростень

Вознесенськ

Хмельницький

— Ці міста та громади впродовж 2023 — 2025 років підтримуватимуть і, за можливості, розбудовуватимуть систему протидії і запобігання гендерно зумовленому та домашньому насильству. Фонд ООН у галузі народонаселення стане надійним партнером у цьому: від навчання спеціалістів, до фінансування створення чи покращення сервісів для допомоги постраждалим, — йдеться в повідомленні .

Проєкт «Міста і громади, вільні від домашнього насильства» реалізовується завдяки підтримці British Embassy Kyiv та Embassy of Canada to Ukraine у межах програми UNFPA з протидії та запобігання гендерно зумовленому насильству.

Нагадаємо, що у п’ятницю, 5 травня у Миколаєві презентували фотовиставку, присвячену проблемі домашнього насильства, свідомої та несвідомої пасивності у протидії цьому явищу.