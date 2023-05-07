Парафія Святого Архістратига Михаїла у селі Сирове Врадіївської територіальної громади в Миколаївській області перейшла від так званого Московського патріархату до Православної Церкви України.

Про це повідомляє Миколаївська єпархія ПЦУ.

Проте, церковна громада приєдналася до Православної церкви України без настоятеля.

«У с. Сирове Врадіївської територіальної громади Первомайського району парафія Святого Архістратига Михаїла вийшла зі складу московського патріархату та приєдналася без настоятеля до Миколаївської єпархії Православної Церкви України», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше також про приєднання до ПЦУ заявила церква в селі Новоданилівка в Казанківському районі.

Раніше повідомлялось, що Православна церква України остаточно прийме рішення про перехід на новий календар після Архієрейського Собору, який має відбутись у травні.

Раніше Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній заявив, що ніхто з українського політикуму не впливатиме на рішення Православної церкви України і що вона не буде учасницею внутрішньополітичної міжпартійної боротьби