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Станом на ранок 6 травня 2023 року внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ в Україні постраждало понад 1444 дитини.
Про це повідомляють в Офісі Генерального прокурора.
Від 24 лютого 2022 року 480 дітей в Україні загинули, ще понад 964 отримали поранення різного ступеню тяжкості.
В Офісі Генпрокурора зазначають, що ці цифри не остаточні, адже триває підрахунок постраждалих дітей в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Найбільше дітей постраждало в:
У відомстві додають, що двоє дітей в Україні загинули 5 травня.
«У лікувальному закладі померла 16-річна дівчинка, яка зазнала тяжких поранень через обстріл військами РФ 29 квітня м. Краматорськ Донецької області.
Внаслідок авіаудару по м. Глухів Сумської області поранено 12-річну дівчинку», – додають в ОГП.
Від початку повномасштабної війни в Україні розшукали понад 11 тисяч дітей, депортованих до РФ.
Станом на ранок 6 травня 2023 року внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ в Україні постраждало понад 1444 дитини.
Про це повідомляють в Офісі Генерального прокурора.
Від 24 лютого 2022 року 480 дітей в Україні загинули, ще понад 964 отримали поранення різного ступеню тяжкості.
В Офісі Генпрокурора зазначають, що ці цифри не остаточні, адже триває підрахунок постраждалих дітей в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Найбільше дітей постраждало в:
У відомстві додають, що двоє дітей в Україні загинули 5 травня.
«У лікувальному закладі померла 16-річна дівчинка, яка зазнала тяжких поранень через обстріл військами РФ 29 квітня м. Краматорськ Донецької області.
Внаслідок авіаудару по м. Глухів Сумської області поранено 12-річну дівчинку», – додають в ОГП.
Від початку повномасштабної війни в Україні розшукали понад 11 тисяч дітей, депортованих до РФ.