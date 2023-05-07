Російські окупанти, ймовірно, готують провокації на 9 травня – вони можуть здійснити їх проти України та проти Білорусі. На цьому наголосив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

Як зазначив представник ГУР, Росія часто обирає символічні дати для здійснення провокацій, тож 9 травня може не стати винятком.

— Починаючи з 2014 року, окупанти використовують подібного роду провокації і не виключено, що і зараз ми з цим стикнемось. У цій ситуації провокації можуть бути спрямовані російськими спецслужбами проти російського цивільного населення і приурочені до певних дат, наприклад, 9 травня, – зазначив розвідник.

Юсов припустив, що росіяни можуть направити провокації і проти білорусів – така російська «операція під фальшивим прапором» може мати на меті втягнути армію Білорусі у війну проти України.

— Ніхто ані в Україні, ані в решті світу в подібні вистави вже не повірить. Хоча це не означає, що провокацій не буде, – наголосив представник ГУР.

2 травня Центр національного спротиву повідомив, що підрозділи армії Росії, які дислокуються у Брянській та Курській області, отримали українську військову форму та готують провокації.