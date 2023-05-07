Фото: KARI

Перший місячний апарат Південної Кореї зробив нові фото Місяця. Korea Pathfinder Lunar Orbiter (KPLO), також відомий як «Данурі», прибув на низьку місячну орбіту в середині грудня і вже надіслав на Землю серію вражаючих зображень, повідомляє Space.com.

Відтоді Корейський аерокосмічний науково-дослідний інститут (KARI) опублікував фотографії геологічних особливостей Місяця.

На фото видно кратер Ціолковського, висока центральна частина якого піднімається на 3200 метрів над дном.

На іншому зображенні можна побачити долину Шредінгера, довгу формацію, що прорізає місячну поверхню.

На третьому фото зображений кратер Віхман, названий на честь Моріца Людвіга Георга Віхмана, німецького астронома XIX століття.

Основна місія «Данурі» розрахована на один рік, протягом якого він зробить численні зображення та вимірювання місячної поверхні. За планами NASA, партнера місії KPLO, ці дані можуть допомогти в майбутніх місіях роботизованої посадки на Місяць.



