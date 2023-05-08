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Станом на 8 квітня в Україні загинуло вже близько 177 680 військовослужбовців РФ. Лише за минулу добу ліквідовано 570 загарбників, знищено літак та багато іншої військової техніки ворога.
Про це в ранковому звеленні повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні втрати РФ під час повномасштабної війни орієнтовно склали:
Нагадаємо, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що в Бахмуті росіяни збільшили інтенсивність обстрілів з важкого озброєння, почали використовувати більш удосконалену техніку та проводять перегрупування військ.
Станом на 8 квітня в Україні загинуло вже близько 177 680 військовослужбовців РФ. Лише за минулу добу ліквідовано 570 загарбників, знищено літак та багато іншої військової техніки ворога.
Про це в ранковому звеленні повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні втрати РФ під час повномасштабної війни орієнтовно склали:
Нагадаємо, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що в Бахмуті росіяни збільшили інтенсивність обстрілів з важкого озброєння, почали використовувати більш удосконалену техніку та проводять перегрупування військ.