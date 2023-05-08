Станом на 8 квітня в Україні загинуло вже близько 177 680 військовослужбовців РФ. Лише за минулу добу ліквідовано 570 загарбників, знищено літак та багато іншої військової техніки ворога.

Про це в ранковому звеленні повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні втрати РФ під час повномасштабної війни орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 177 680 (+570) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3 636 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 7 020 (+4) од,

артилерійських систем – 2 727 (+5) од,

РСЗВ – 533 (+0) од,

засоби ППО ‒ 282 (+1) од,

літаків – 307 (+1) од,

гелікоптерів – 292 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2298 (+7),

крилаті ракети ‒ 911 (+0),

кораблі ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 599 (+12) од,

спеціальна техніка ‒ 304 (+0).

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що в Бахмуті росіяни збільшили інтенсивність обстрілів з важкого озброєння, почали використовувати більш удосконалену техніку та проводять перегрупування військ.