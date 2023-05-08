|Швидкість вітру:
|4.4 м/с
|Схід сонця:
|05:26
|Захід сонця:
|20:10
|Температура завтра:
|+15 C°
|Швидкість вітру:
|5.1 м/с
|Схід сонця:
|05:21
|Захід сонця
|20:26
|Температура завтра:
|+14 C°
Комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» оголосив тендер на заміну тепломереж по вулиці Артилерійській.
Про це, як пишуть «НикВести», свідчать дані системи ProZorro.
Підприємство готове заплатити за роботи 5 мільйонів 235 тисяч 19 гривень. Аукціон запланований на 15 травня поточного року.
Переможець повинен буде виконати роботи до 1 вересня та надати десятирічну гарантію.
У проєкті договору зазначено, що труби підряднику надасть «Миколаївоблтеплоенерго» — майже 850 метрів.
Раніше повідомлялося, що у Миколаєві активно замінюють тепломережі і готуть котельні до наступного опалювального сезону. Наразі роботи проводять у мікрорайонах Соляні, Намив та у Корабельному районі міста.
Також обласне комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» оголосило тендер на роботи по реконструкції теплових мереж по вулиці Космонавтів. За роботи готові заплатити до 17 мільйонів 386 тисяч 374 гривень.
Комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» оголосив тендер на заміну тепломереж по вулиці Артилерійській.
Про це, як пишуть «НикВести», свідчать дані системи ProZorro.
Підприємство готове заплатити за роботи 5 мільйонів 235 тисяч 19 гривень. Аукціон запланований на 15 травня поточного року.
Переможець повинен буде виконати роботи до 1 вересня та надати десятирічну гарантію.
У проєкті договору зазначено, що труби підряднику надасть «Миколаївоблтеплоенерго» — майже 850 метрів.
Раніше повідомлялося, що у Миколаєві активно замінюють тепломережі і готуть котельні до наступного опалювального сезону. Наразі роботи проводять у мікрорайонах Соляні, Намив та у Корабельному районі міста.
Також обласне комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» оголосило тендер на роботи по реконструкції теплових мереж по вулиці Космонавтів. За роботи готові заплатити до 17 мільйонів 386 тисяч 374 гривень.