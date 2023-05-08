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Комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» оголосив тендер на заміну тепломереж по вулиці Артилерійській.

Про це, як пишуть «НикВести», свідчать дані системи ProZorro.

Підприємство готове заплатити за роботи 5 мільйонів 235 тисяч 19 гривень. Аукціон запланований на 15 травня поточного року.

Переможець повинен буде виконати роботи до 1 вересня та надати десятирічну гарантію.

У проєкті договору зазначено, що труби підряднику надасть «Миколаївоблтеплоенерго» — майже 850 метрів.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві активно замінюють тепломережі і готуть котельні до наступного опалювального сезону. Наразі роботи проводять у мікрорайонах Соляні, Намив та у Корабельному районі міста.

Також обласне комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» оголосило тендер на роботи по реконструкції теплових мереж по вулиці Космонавтів. За роботи готові заплатити до 17 мільйонів 386 тисяч 374 гривень.