У Росії намагаються завербувати трудових мігрантів із Центральної Азії для участі у війні проти України.

Про це повідомляє розвідка Великої Британїі.

— Вербувальники відвідували мечеті й імміграційні офіси. В офісах імміграції персонал, який розмовляє таджицькою та узбецькою мовами, регулярно намагається вербувати мігрантів. Радіо Свобода повідомляло, що рекрутери пропонують вступні бонуси в розмірі 2390 доларів США і зарплату до 4160 доларів США на місяць. Мігрантам також запропонували прискорений шлях отримання російського громадянства від шести місяців до одного року замість звичайних п’яти років, — йдеться в повідомленні.

У розвідці зауважують, що висока місячна зарплата і бонуси спонукатимуть деяких трудових мігрантів погодитися на цю пропозицію.

— Влада майже напевно прагне відкласти будь-яку нову, відкриту обов’язкову мобілізацію якомога довше, щоб мінімізувати внутрішнє інакомислення, — розвідка Британії

Цих новобранців, ймовірно, відправляють на передову в Україну, де надзвичайно високий рівень втрат, наголошують у розвідці.

— Вербування мігрантів є частиною спроб Міністерства оборони Росії виконати свою ціль – 400 тисяч добровольців для війни проти України. Влада майже напевно прагне відкласти будь-яку нову відкриту обов’язкову мобілізацію якомога довше, щоб мінімізувати внутрішнє інакомислення, — йдеться в повідомленні, яке цитує Міністерство оборони Великої Британії.

Нагадаємо, що у ніч на 8 травня 2023 року противник атакував Київщину ударними дронами іранського виробництва «Shahed-136/131».