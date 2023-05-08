У майже зруйнованому селі Посад-Покровське енергетики відновили світло у 40% абонентів.

Про це повідомляє начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

— Сьогодні енергетики подали напругу до села, електропостачання у своїх оселях мають близько 40% абонентів. Енергетики продовжують працювати, аби увесь населений пункт був зі світлом, — зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, що у селі Посад-Покровське станом на сьоме квітня встановили 40 модульних будинків. Місцеві жителі розпочали утеплювати будівлі, аби мати змогу жити в них.

Раніше повідомлялося, що село Посад-Покровське знаходиться в 25 кілометрах від Миколаєва. Вісім місяців з початку повномасштабного вторгнення Росії до України, з березня по листопад, коли було звільнено Херсон, населений пункт перебував під постійними обстрілами.