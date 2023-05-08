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Президент Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким 9 травня українці тепер відзначатимуть День Європи.
Відповідний документ №266/2023 оприлюднено на сайті Президента, повідомляє «НикВести».
Новий указ набирає чинності з дня його опублікування, тобто з 8 травня.
— Усвідомлюючи європейську ідентичність Українського народу, з метою зміцнення єдності народів Європи, забезпечення миру, безпеки й стабільності на європейському континенті, засвідчуючи відданість ідеалам та цінностям демократії, підтримуючи ініціативи молодіжних та інших громадських об’єднань, постановляю установити в Україні День Європи, який відзначати щороку 9 травня спільно з державами Європейського Союзу, — йдеться в указі.
Нагадаємо, що російські окупанти, ймовірно, готують провокації на 9 травня – вони можуть здійснити їх проти України та проти Білорусі. На цьому наголосив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.
Президент Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким 9 травня українці тепер відзначатимуть День Європи.
Відповідний документ №266/2023 оприлюднено на сайті Президента, повідомляє «НикВести».
Новий указ набирає чинності з дня його опублікування, тобто з 8 травня.
— Усвідомлюючи європейську ідентичність Українського народу, з метою зміцнення єдності народів Європи, забезпечення миру, безпеки й стабільності на європейському континенті, засвідчуючи відданість ідеалам та цінностям демократії, підтримуючи ініціативи молодіжних та інших громадських об’єднань, постановляю установити в Україні День Європи, який відзначати щороку 9 травня спільно з державами Європейського Союзу, — йдеться в указі.
Нагадаємо, що російські окупанти, ймовірно, готують провокації на 9 травня – вони можуть здійснити їх проти України та проти Білорусі. На цьому наголосив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.