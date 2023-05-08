Поліція Миколаївщини розшукує 15-річну жительку селища Лоцкине Лідію Варшавюк, яка декілька днів тому пішла з дому.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Миколаївської області.

— Прикмети: зріст 160 см, очі карі, волосся руде фарбоване. Була одягнута у спортивний костюм білого кольору, жилетку білого кольору, білі кросівки, – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці звертаються із проханням до громадян, які можуть допомогти встановити місцезнаходження розшукуваної або надати будь-яку іншу корисну інформацію, повідомити її до Баштанського районного відділу поліції за адресою: місто Баштанка, вулиця С. Бойченка, 5, тел. (05158) 2-71-56, 102.

Нагадаємо, внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ в Україні постраждало понад 1444 дитини. 480 дітей в Україні загинули, ще понад 964 отримали поранення різного ступеню тяжкості.