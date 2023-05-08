Служба безпеки викрила ще двох поплічниць агресора, які «зливали» окупантам локації Сил оборони у фронтових та прифронтових районах Донеччини.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Серед затриманих – мешканка Бахмутського району, яка збирала для ворога інформацію про місця розташування вогневих позицій та маршрути переміщення українських військ поблизу райцентру.

За оперативними даними, отримані відомості вона надсилала бойовикам ПВК «Вагнер» через своїх знайомих, які проживають в Росії. Для комунікації жінка використовувала месенджер Телеграм, а розвіддані переправляла у вигляді аудіоповідомлень та міток на електронних картах.

Як відомо, ще однією зловмисницею виявилась жителька Слов’янська, яка перебувала на прямому «зв’язку» з кулеметником РФ на східному фронті.

За даними силовиків, жінка «познайомилась» з рашистом через заборонену російську соцмережу «Однокласники». За його вказівкою вона передавала загарбникам дані про пересування підрозділів Сил оборони поблизу міста. Також вона надала агресору координати місцевої поліклініки та однієї із шкіл.

Співробітники СБУ затримали обох фігуранток саме під час виконання ними ворожих завдань.Їм повідомили їм про підозру і відправили під варту.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України викрила бізнесмена зі Львова, який нелегально експортував до Росії автомобілі преміумкласу. Ділок налагодив схему переправлення елітних авто на територію Росії в обхід міжнародних торговельних обмежень.