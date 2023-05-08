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Винищувач МіГ-21 ВПС Індії впав на сільський будинок у штаті Раджастхан, загинули троє мирних жителів.
Про це повідомив телеканал NDTV.
Зазначається, що військовий літак зазнав аварії поблизу міста Суратгарх під час планового тренувального польоту.
Винищувач МіГ-21 ВПС Індії впав на сільський будинок у штаті Раджастхан, загинули троє мирних жителів.
Про це повідомив телеканал NDTV.
Зазначається, що військовий літак зазнав аварії поблизу міста Суратгарх під час планового тренувального польоту.