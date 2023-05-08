Винищувач МіГ-21 ВПС Індії впав на сільський будинок у штаті Раджастхан, загинули троє мирних жителів.

Про це повідомив телеканал NDTV.

Зазначається, що військовий літак зазнав аварії поблизу міста Суратгарх під час планового тренувального польоту.

Пілот катапультувався, отримавши легкі травми. У поліції наголосили, що він «‎ доклав усіх зусиль, щоб уникнути людських жертв »‎ , однак загинули три жінки.

Влада розпочала розслідування обставин події.



