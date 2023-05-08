У понеділок, 8 травня, та вівторок, 9 травня, правоохоронці посилено патрулюватимуть вулиці Києва, а також столичні парки та сквери.

Про це йдеться в повідомленні на сайті МВС.

— Гарантування публічної безпеки та порядку також відбуватиметься у місцях можливих покладань квітів, у тому числі поблизу меморіалів, шляхом виставлення піших нарядів. Також у ці поминальні дні правоохоронці будуть стежити за правопорядком поблизу кладовищ. Співробітники поліції вкотре закликають громадян не нехтувати сигналами повітряної тривоги та проходити до найближчого укриття, — йдеться у повідомленні.

Також поліцейські нагадують, що в Києві діє комендантська година з 00:00 до 05:00.

Нагадаємо, що російські окупанти, ймовірно, готують провокації на 9 травня – вони можуть здійснити їх проти України та проти Білорусі. На цьому наголосив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.