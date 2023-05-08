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У прифронтовому місті Сіверськ Донецької області військові підрозділу цивільно-військового співробітництва завершили евакуацію книжкових фондів з кількох місцевих бібліотек.
Упродовж кількох тижнів військовим вдалося вивезти із Сіверська до Краматорська близько 5 тонн книжок, повідомив Генштаб ЗСУ в Facebook.
Вони розповіли, що через російські обстріли будівлі навчальних закладів та бібліотек були дуже пошкоджені, тож книги опинилися майже під відкритим небом.
«Евакуацію книжкового фонду з місцевих бібліотек ми розпочали кілька тижнів тому — за цей час встигли вивезти українські книги з кількох вщент зруйнованих бібліотек міста», — додали фахівці ЦВС.
У Генштабі нагадали, що після окупації росіяни першочергово вилучають з бібліотек підручники з української історії та мови, а в окремих регіонах навіть публічно спалюють будь-які книжки українською.
«На відміну від російських загарбників, ми тут на своїй землі — тут житимуть і вчитимуться наші діти й онуки, тому ці книжки їм ще знадобляться», — підкреслили військові.
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники викинули книжки з бібліотечних фондів Приазовського державного університету.
Також під час окупації Херсонщини військові РФ піддавали тортурам українських вчителів, а будь-які українські навчальні матеріали спалювали.
У прифронтовому місті Сіверськ Донецької області військові підрозділу цивільно-військового співробітництва завершили евакуацію книжкових фондів з кількох місцевих бібліотек.
Упродовж кількох тижнів військовим вдалося вивезти із Сіверська до Краматорська близько 5 тонн книжок, повідомив Генштаб ЗСУ в Facebook.
Вони розповіли, що через російські обстріли будівлі навчальних закладів та бібліотек були дуже пошкоджені, тож книги опинилися майже під відкритим небом.
«Евакуацію книжкового фонду з місцевих бібліотек ми розпочали кілька тижнів тому — за цей час встигли вивезти українські книги з кількох вщент зруйнованих бібліотек міста», — додали фахівці ЦВС.
У Генштабі нагадали, що після окупації росіяни першочергово вилучають з бібліотек підручники з української історії та мови, а в окремих регіонах навіть публічно спалюють будь-які книжки українською.
«На відміну від російських загарбників, ми тут на своїй землі — тут житимуть і вчитимуться наші діти й онуки, тому ці книжки їм ще знадобляться», — підкреслили військові.
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники викинули книжки з бібліотечних фондів Приазовського державного університету.
Також під час окупації Херсонщини військові РФ піддавали тортурам українських вчителів, а будь-які українські навчальні матеріали спалювали.