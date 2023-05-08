У прифронтовому місті Сіверськ Донецької області військові підрозділу цивільно-військового співробітництва завершили евакуацію книжкових фондів з кількох місцевих бібліотек.

Упродовж кількох тижнів військовим вдалося вивезти із Сіверська до Краматорська близько 5 тонн книжок, повідомив Генштаб ЗСУ в Facebook.

Вони розповіли, що через російські обстріли будівлі навчальних закладів та бібліотек були дуже пошкоджені, тож книги опинилися майже під відкритим небом.

«Евакуацію книжкового фонду з місцевих бібліотек ми розпочали кілька тижнів тому — за цей час встигли вивезти українські книги з кількох вщент зруйнованих бібліотек міста», — додали фахівці ЦВС.

У Генштабі нагадали, що після окупації росіяни першочергово вилучають з бібліотек підручники з української історії та мови, а в окремих регіонах навіть публічно спалюють будь-які книжки українською.

«На відміну від російських загарбників, ми тут на своїй землі — тут житимуть і вчитимуться наші діти й онуки, тому ці книжки їм ще знадобляться», — підкреслили військові.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники викинули книжки з бібліотечних фондів Приазовського державного університету.