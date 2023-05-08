Завершилися останні чотиритижневі інструкторські курси для українських військових, які прибули на навчання до Литви.

Про це повідомило міністерство національної оборони Литовської Республіки.

Зазначається, що українські воїни вивчали військову педагогіку, основи стрільби та володіння зброєю, а також отримували навички самостійного планування та проведення навчальних занять.

Литовське міноборони опублікувало у соцмережах декілька фото процесу підготовки українців.

Військовослужбовці, які пройшли цю підготовку, зможуть навчати інших військових після повернення в Україну, а отримані навички та знання зможуть застосовувати у військових навчальних центрах для підготовки особового складу.

Нагадаємо, що у Миколаївській області за підтримки уряду Литви реалізують проєкт з переведення частини енергомережі, що найбільше постраждала внаслідок бойових дій, на європейський клас напруги.