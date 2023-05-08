Російські війська вдень, 8 травня, обстріляли села Кізомис і Станіслав, а також селище міського типу Антонівка. Наразі відомо про вісьмох поранених.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА олександр Прокудін.

За його словами, лише в Станіславі постраждало шість мирних жителів, серед яких 9-річна дитина.

— Пʼятьох поранених військові доставили до Білозерської лікарні. Там їм надали меддопомогу та відпустили додому. Серед них – 9-річна дитина. Хлопчик отримав мінно-вибухові травми та поранення голови. Нині життю дитини нічого не загрожує. Одну поранену, 47-річну жінку, шпиталізували до Херсона у стані середньої тяжкості, – написав він.

У Telegram-каналі ОВА також уточнили, що в Антонівці поранені 67-річна жінка та 42-річний чоловік, їх госпіталізували. У жінки тяжкі ушкодження — множинні осколкові поранення голови, грудної клітки та живота.

Нагадаємо, 7 травня російськими окупантами, внаслідок 40 обстрілів Херсонщини поранено двох цивільних осіб.