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Вихованці миколаївської СДЮСШОР з легкої атлетики посіли три призові місця на чемпіонаті України з гірського бігу, який проходив на Львівщині.
Про це йдеться на сайті Миколаївської міської ради.
Миколаївські спортсмени продемонстрували високі результати:
— Злата Антонова – 1 місце (гірський біг 4 км, результат 48:51)
— Марія Запша – 2 місце (гірський біг 8 км, результат 1:00:25)
— Андрій Коптєв – 3 місце (гірський біг 8 км, результат 54:13)
— Підготували спортсменів тренери-викладачі: Ірина Шаповалова, Віталій Дуднік, Юрій Грицак, Олександра Олійник, Вікторія Львова-Грицак, – пишуть в міськраді.
Нагадаємо, нещодавно миколаївські спортсмени, вибороли 17 медалей на Кубку України з плавання серед спортсменів з ураженнями опорно – рухового апарату, порушеннями зору та розумового і фізичного розвитку.
Вихованці миколаївської СДЮСШОР з легкої атлетики посіли три призові місця на чемпіонаті України з гірського бігу, який проходив на Львівщині.
Про це йдеться на сайті Миколаївської міської ради.
Миколаївські спортсмени продемонстрували високі результати:
— Злата Антонова – 1 місце (гірський біг 4 км, результат 48:51)
— Марія Запша – 2 місце (гірський біг 8 км, результат 1:00:25)
— Андрій Коптєв – 3 місце (гірський біг 8 км, результат 54:13)
— Підготували спортсменів тренери-викладачі: Ірина Шаповалова, Віталій Дуднік, Юрій Грицак, Олександра Олійник, Вікторія Львова-Грицак, – пишуть в міськраді.
Нагадаємо, нещодавно миколаївські спортсмени, вибороли 17 медалей на Кубку України з плавання серед спортсменів з ураженнями опорно – рухового апарату, порушеннями зору та розумового і фізичного розвитку.