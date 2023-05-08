Вихованці миколаївської СДЮСШОР з легкої атлетики посіли три призові місця на чемпіонаті України з гірського бігу, який проходив на Львівщині.

Про це йдеться на сайті Миколаївської міської ради.

Миколаївські спортсмени продемонстрували високі результати:

— Злата Антонова – 1 місце (гірський біг 4 км, результат 48:51)

— Марія Запша – 2 місце (гірський біг 8 км, результат 1:00:25)

— Андрій Коптєв – 3 місце (гірський біг 8 км, результат 54:13)

— Підготували спортсменів тренери-викладачі: Ірина Шаповалова, Віталій Дуднік, Юрій Грицак, Олександра Олійник, Вікторія Львова-Грицак, – пишуть в міськраді.

Нагадаємо, нещодавно миколаївські спортсмени, вибороли 17 медалей на Кубку України з плавання серед спортсменів з ураженнями опорно – рухового апарату, порушеннями зору та розумового і фізичного розвитку.