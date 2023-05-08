У понеділок, 8 травня, Миколаївська лікарня швидкої медичної допомоги отримала вантаж від благодійного фонду «Тактичні Справи» зі Львову загальною вартістю понад 15 тисяч євро.

Про це повідомив головний лікар Миколаївської ЛШМД Олександр Дем’янов.

За його словами ЛШМД отримала набори для обробки ран та фікцації відламків кісток.

— Дуже корисні та потрібні речі. Набори для первинних хірургічних обробок ран, набори для зовнішньої (ургентної тимчасової) фіксації відламків кісток кінцівок з високоякісними вуглепластиковими балками та системами швидкого встановлення. Завдяки таким подарункам лікарі МЛШМД були здатні надавати постраждалим безкоштовну допомогу у 2022 році, а сьогодні ми будемо взмозі надавати її і надалі. Дякуємо фонду та небайдужим львівʼянам за підтримку та оперативність», – написав Олександр Дем’янов.

Нагадаємо, цього року ЛШМД отримала від НСЗУ всього 91 мільйон гривень, в той час як минулого року – 128 мільйонів гривень, через що з 1 квітня в закладі скоротили ставки співробітникам.

31 березня редакція «НикВести» з власних джерел отримала та опублікувала копію наказу головного лікаря ЛШМД Олександра Дем’янова про скорочення штату співробітників через скорочення фінансування лікарні з боку Національної служби здоров’я України.

Реагуючи на цю публікацію, чиновники почали масово заявляти про те, що це не вплине на працюючих лікарів, оскільки стосується лише вакансій, у міськздраві сказали, що це не вплине на якість обслуговування, а воєнний губернатор пояснив це реформами в медицині.

Однак запевняння чиновників про те, що скорочення медперсоналу лікарні швидкої медичної допомоги (ЛШМД) Миколаєва стосується не працюючих лікарів, а лише вакансій, виявились неправдою.

Головний лікар Миколаївської лікарні швидкої медичної допомоги Олександр Дем’янов розповів, як приймалося рішення про скорочення ставок у закладі та чому вважає «оптимізацію» лікарні правильною.