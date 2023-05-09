Влада Латвії вимагає від 20 000 росіян, які проживають в країні і мають російський паспорт, пройти мовний тест.

Про це пише Reuters.

За інформацією агентства, ситуація викликає великий страх і стрес у більшості з росіян, переважно у літніх жінок, які живуть у країні десятиліттями. Багато з цих людей бояться, що якщо вони не зможуть здати мовний тест, то їх видворять з країни.

Зазначається, що війна в Україні, розпочата РФ, є основною причиною цієї нової вимоги, оскільки уряд стурбований лояльністю російських громадян. Тест вимагає, щоб люди розуміли основні фрази латиською мовою та говорили простими реченнями. Етнічні росіяни Латвії, що становлять близько чверті населення, відчувають, що втрачають своє місце в суспільстві.

Нагадаємо, сейм Латвії обговорити поправки до закону про підтримку цивільних жителів України, які передбачають продовження початкової допомоги, а також компенсацій за розселення жителів України в Латвії до кінця року.