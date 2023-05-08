Для виявлення підприємців, які користуються гривнею, окупанти намагаються залучити молодь на захопленій частині Запорізької області.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

— Росіяни продовжують боротьбу з гривнею на тимчасово окупованих територіях. Зокрема в Запорізькій області російське керівництво проводить заходи, які спрямовані на консолідацію колабораціоністів виявлених серед місцевого населення, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що молодіжна проросійська організація «‎Південь-Молодий»‎ намагається залучити у свої лави людей віком від 16 до 25 років. Проте через малу кількість колаборантів серед цивільного населення регіону, до заходів окупанти залучають «‎волонтерів»‎ з території РФ.

— Головним завданням даної організації є імплементація рішень окупаційної «‎адміністрації»‎ та тотальне витіснення будь-яких ознак української ідентичності на захоплених територіях, – пояснили в ЦНС.

Прикладом такої діяльності є контроль дотримання заборони на ведення торгівлі гривнями, коли представники організації застосовували фізичну силу до підприємців та забороняли вести будь-яку діяльність пов’язану з гривнями.

Нагадаємо, раніше росіяни припинили соціальні виплати в окупованих населених пунктах Запорізької області з метою зупинити обіг гривні.