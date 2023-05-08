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Для виявлення підприємців, які користуються гривнею, окупанти намагаються залучити молодь на захопленій частині Запорізької області.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
— Росіяни продовжують боротьбу з гривнею на тимчасово окупованих територіях. Зокрема в Запорізькій області російське керівництво проводить заходи, які спрямовані на консолідацію колабораціоністів виявлених серед місцевого населення, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що молодіжна проросійська організація «Південь-Молодий» намагається залучити у свої лави людей віком від 16 до 25 років. Проте через малу кількість колаборантів серед цивільного населення регіону, до заходів окупанти залучають «волонтерів» з території РФ.
— Головним завданням даної організації є імплементація рішень окупаційної «адміністрації» та тотальне витіснення будь-яких ознак української ідентичності на захоплених територіях, – пояснили в ЦНС.
Прикладом такої діяльності є контроль дотримання заборони на ведення торгівлі гривнями, коли представники організації застосовували фізичну силу до підприємців та забороняли вести будь-яку діяльність пов’язану з гривнями.
Нагадаємо, раніше росіяни припинили соціальні виплати в окупованих населених пунктах Запорізької області з метою зупинити обіг гривні.
Для виявлення підприємців, які користуються гривнею, окупанти намагаються залучити молодь на захопленій частині Запорізької області.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
— Росіяни продовжують боротьбу з гривнею на тимчасово окупованих територіях. Зокрема в Запорізькій області російське керівництво проводить заходи, які спрямовані на консолідацію колабораціоністів виявлених серед місцевого населення, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що молодіжна проросійська організація «Південь-Молодий» намагається залучити у свої лави людей віком від 16 до 25 років. Проте через малу кількість колаборантів серед цивільного населення регіону, до заходів окупанти залучають «волонтерів» з території РФ.
— Головним завданням даної організації є імплементація рішень окупаційної «адміністрації» та тотальне витіснення будь-яких ознак української ідентичності на захоплених територіях, – пояснили в ЦНС.
Прикладом такої діяльності є контроль дотримання заборони на ведення торгівлі гривнями, коли представники організації застосовували фізичну силу до підприємців та забороняли вести будь-яку діяльність пов’язану з гривнями.
Нагадаємо, раніше росіяни припинили соціальні виплати в окупованих населених пунктах Запорізької області з метою зупинити обіг гривні.