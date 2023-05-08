Миколаївська прокуратура вимагає повернути в державну власність землі лісового фонду площею 1,4 гектари та вартістю майже 58 мільйонів гривень.

Про це повідомляють в Миколаївській обласній прокуратури.

Відомо, що зазначені землі перебувають у постійному користуванні державного підприємства «Ліси України». Однак, за даними правоохоронців, землі лісового фонду були незаконним шляхом передані в комунальну власність та включені до переліку земель для ведення сільського господарства.

— Миколаївською окружною прокуратурою до суду подано позов в інтересах держави в особі Миколаївської ОДА до ГУ Держгеокадастру в області та Чорноморської сільської ради щодо повернення державі земель лісового фонду... Прокуратурою встановлено, що Держгеокадастр при формуванні ділянок сільськогосподарського призначення та передачі їх у власність територіальної громади, з порушенням порядку, без згоди держави в особі КМУ, незаконно включив до їх складу землі лісового фонду, які перебувають у постійному користуванні державного підприємства «Ліси України», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно прокуратура через суд повернула Коблівській громаді землі пляжної зони площею 0,21 гектари та вартістю майже 8 мільйонів гривень, що раніше були передані у приватну власність.