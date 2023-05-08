Іноземні волонтери із Латвії разом із громадською організацією «Незламна спільнота» привезли продукти харчування у села Первомайської громади — Партизанське, Киселівка, Максимівка, Засілля.

Миколаївські поліцейські допомогли їм доставити гуманітарну допомогу, повідомили у ГУНП в Миколаївській області.

У кожному селі, мешканці яких потерпали від нещадних ворожих обстрілів та нині відбудовують свої оселі, латвійські та українські благодійники формували та роздавали гумнабори кожному мешканцю.

«До слова, це не перший транш гуманітарної допомоги мешканцям нашої області. Нещодавно набори продуктів від волонтерів отримали і мешканці інших громад, села яких знаходились у безпосередній близькості до зони ведення бойових дій», — йдеться у повідомленні.

Також задля кращої роботи миколаївських поліцейських спецпризначенців, які виконують бойові завдання, волонтери забезпечили їх спецпристроями, генераторами та транспортними засобами.

Нагадаємо, ЄС виділяє Україні гуманітарну допомогу на 55 мільйонів євро.