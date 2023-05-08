ЗСУ отримають вісім нових ударних рот БПЛА, які оснащені дронами українського виробництва.

Про це розповів віце-прем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Він повідомив, що безпілотники для Армії дронів придбали в рамках платформи UNITED24 та за рахунок державного бюджету.

— Створення ударних рот – безпрецедентний та своєчасний крок. Вдячний Генштабу, Міноборони та Держспецзв'язку за інноваційний підхід у прийнятті рішень. Три ударні роти, які ми запустили кілька місяців тому, вже мають успішні результати на фронті, – розповів Михайло Федоров.

Він додав, що одним із головних пріоритетів залишається забезпечення технологіями інших підрозділів ЗСУ.

Нагадаємо, за рік ініціативи «United 24» ця фандрейзингова платформа зібрала 325 мільйонів доларів, а в рамках проєкту «Армія дронів» в Україні вже підготовлено 10 тисяч операторів безпілотників.

Раніше повідомлялося, що за проєктом «Армія дронів» профільні державні органи вже законтрактували понад 3,8 тисячі безпілотників на суму в понад 4,1 мільярда гривень.